Два самолета, експлоатирани от дъщерно дружество на Delta, се сблъскаха на пистата на летище ЛаГуардия в Ню Йорк, съобщиха местните летищни власти и авиокомпанията.
Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия, според изявление на пристанищните власти на Ню Йорк и Ню Джърси.
Image showing damage to the nose area from one of the Delta CRJ900.
Един човек е бил откаран в болница с „неживотозастрашаващи наранявания“, добавиха те. Delta съобщи за едно леко нараняване на стюардеса, предаде АФП.
Властите заявиха, че операциите в ЛаГуардия, едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.
Delta, компанията майка на Endeavor Air, посочи, че ще „работи с всички съответни власти, за да преразгледа“ мерките за безопасност след това, което описа като „сблъсък с ниска скорост по време на рулиране“.
Two Delta jets collided while taxiing at New York's LaGuardia Airport. One plane's wing was ripped off in the impact. Passengers on DL5047 report being hit by another Delta regional jet after landing from CLT. At least one injury confirmed.
Позовавайки се на предварителна информация, Delta каза, че крилото на самолета, който се движеше по пистата преди излитането си за Роанок, Вирджиния, е „докоснало фюзелажа на пристигащия самолет“.
Двата самолета са имали общо 93 пътници и членове на екипажа на борда, добави Delta.