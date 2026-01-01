Мирните преговори между Русия и Украйна се очаква да бъдат подновени днес в Женева с посредничеството на САЩ, съобщиха агенциите.

Поредният кръг от дискусиите бе предшестван от два други в Абу Даби през януари и в началото на февруари. Дипломатите се опитват да намерят начин за прекратяване на конфликта, почти четири години след началото на руската инвазия.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф се очаква да присъства на разговорите в рамките на днешния натоварен ден в Женева, където освен Москва и Киев ще преговарят и САЩ и Иран.

Според Кремъл целта на Русия на двудневните преговори ще бъде да обсъди териториалния въпрос с Украйна.

Но въпреки всичко засега решение на военния конфликт не се вижда. Киев отказва да отстъпи земите, искани от Русия, включващи части от Донецка област, които Украйна все още контролира.

Предполага се, че Киев се стреми към частично примирие след изминалите седмици на масирани атаки срещу украинската енергетика, оставили милиони хора на тъмно, студено и без вода насред свирепи зимни условия.

За пръв път тази година на масата на преговорите ще се завърне специалният пратеник на Кремъл Владимир Медински след отсъствие на предишните два кръга в Абу Даби.

Очаква се в Женева успоредно да се състоят и двустранни руско-американски преговори, посветени на икономическите отношения, съобщи руското президентство.

Москва заяви, че иска да приключи войната си в Украйна, но само при изгодни за нея условия. Киев засега отхвърля руските искания като неприемливи.