Куражът и саможертвата на украинския народ пред руските атаки ще бъдат почетени на Мюнхенската конференция по сигурността, съобщиха организаторите, предаде ДПА.

Украинският президент Володимир Зеленски ще приеме наградата "Евалд фон Клайст" от името на украинците по време на церемония в събота вечер в рамките на годишната среща на световни политически и военни лидери.

Очаква се полският премиер Доналд Туск да произнесе хвалебствена реч.

"Повече от десетилетие украинският народ се бори за свободата, независимостта и достойнството си – първо в Крим и Донбас след руската инвазия през 2014 г., а по-късно и в цялата страна, след като Русия започна пълномащабна инвазия през 2022 г.“, заяви в изявление председателят на конференцията Волфганг Ишингер.

Зеленски: 80 години по-късно трябва да се борим заедно срещу руското зло

"Въпреки огромните трудности, с които се сблъсква, жестокостта, с която се сблъсква, и жертвите, които продължава да дава, решимостта на украинския народ да защити свободата на страната си – и всъщност на цяла Европа – остава непокътната", каза той.

Наградата е кръстена на Евалд фон Клайст, който основава конференцията Internationale Wehrkunde (Международна среща за военни изследвания и отбрана) - предшественик на Мюнхенската конференция по сигурността.

Като офицер от германската армия по време на Втората световна война той участва в неуспешен заговор за убийството на Адолф Хитлер, преди по-късно да стане книгоиздател и да постави началото на ежегодния форум.

Миналогодишният лауреат на наградата беше ръководителката на външната политика на ЕС Кая Калас, която беше отличена за подкрепата си за Украйна.