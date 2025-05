На 8 май, Деня на паметта и победата над нацизма във Втората световна война (1939-1945 г.), президентът Володимир Зеленски и първата дама Олена Зеленска почетоха паметта на загиналите, като положиха цветя на Гроба на незнайния войн в Киев, съобщи Укринформ.

Според канцеларията на президента на Украйна на церемонията са присъствали също председателят на Върховната рада Руслан Стефанчук, премиерът Денис Шмигал, началникът на президентската канцелария Андрей Ермак, министърът на външните работи Андрей Сибиха и представители на дипломатическите мисии в Украйна.

Участниците почетоха жертвите с минута мълчание.

President Zelensky lays flowers at Tomb of Unknown Soldier in Kyiv https://t.co/Q34rP52mxw pic.twitter.com/bgXOwqM0ID