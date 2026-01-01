Тайван има правото да установява връзки със света, заяви тайванският президент Уилям Лай след посещението си в Есватини, единствената африканска държава, която официално признава суверенитета на острова, предаде Франс прес.

"Тайванците са граждани на света, те имат правото да установяват връзки с него", подчерта Лай пред репортери на летището в Тайпе, след като се върна от визитата си в Есватини, която първоначално беше отложена.

Президентът пътува със самолета на краля на Есватини, където в неделя бе официално приет в столицата Мбабане. Първоначално беше планирано визитата му да продължи от 22 до 26 април, за да се отбележи 40-годишнината от възкачването на престола на крал Мсвати Трети, както и неговия 58 рожден ден.

Пътуването обаче беше отложено, тъй като властите на Сейшелите, Мавриций и Мадагаскар не разрешиха полета на Уилям Лай. Според Тайпе това решение е било взето "под силен натиск" от Китай.

Кралство Есватини, което до 2018 г. се наричаше Свазиленд, е част от 12-те страни по света, които признават суверенитета на Тайван за разлика от политиката на единен Китай, насърчавана в световната дипломация от Пекин, припомня АФП.