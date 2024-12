Гръцките власти остават в готовност заради бурята „Бора“, която засегна няколко района в страната, особено островите Лимнос и Родос. Метеоролозите предупреждават, че бурите ще продължат до вторник.

Жители на централната част на континентална Гърция получиха съобщения чрез спешния номер 112 с предупреждения да избягват излизането навън заради „постоянни“ бури и силни ветрове.

Жителите на остров Родос бяха уведомени, че бурята ще продължи до понеделник сутринта, а забраната за движение на превозни средства се запазва.

Забрана за движение на превозни средства е въведена и на остров Лимнос, поради продължаващите бури и вече нанесените щети по местните пътища. На остров Лимнос двама души загинаха в резултат на наводненията.

Училищата на остров Родос и в Солун ще останат затворени в понеделник, съобщава Франс прес.

#Greece: The fire service received more than 1076 evacuation and emergency calls in the last 24 hrs due to Storm #Bora, 600 of them on the island of #Rhodes, acc to the fire service spox.



A 57-year-old man died on the island of #Lemnos after he was swept away by floodwaters. pic.twitter.com/0854uLc8V0