Турски рибари за открили в морето обект, за който има подозрения, че отново може да се окаже морски дрон, както в случая от Трабзон преди няколко дни, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Обектът е бил намерен край бреговете на североизточния окръг Артвин. Рибарите, попаднали на находката, са заснели обекта с мобилните си телефони и са известили бреговата охрана.

Предполага се, че намереният в морето съд може да е обърнат наобратно морски дрон или спасителна лодка, паднала във водата от преминаващ голям кораб, посочва телевизионният канал.

Миналата седмица украински морски дрон камикадзе бе открит от рибари във водите на Черно море край турския град Трабзон и унищожен от сапьори.