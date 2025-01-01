Турция проведе тържествена и едновременно с това дълбоко тъжна церемония в памет на 20 военни, загинали при самолетната катастрофа в Грузия.
Военно-транспортният самолет C-130 е летял от Ганджа, Азербайджан, към Турция, когато се е разбил на 11 ноември в община Сигнаги, близо до азербайджанската граница. Причината за трагедията все още се разследва.
A ceremony was held at Mürted Air Base in Ankara to honor the 20 Turkish soldiers who died in the military aircraft that crashed in Georgia. Families and officials gathered to bid farewell to the fallen.#Turkiye #Ankara pic.twitter.com/FhsqEpuRXJ— Al-Estiklal English (@alestiklalen) November 14, 2025
Сред жертвите са били членове на екипажа и военни техници, отговарящи за поддръжката и ремонта на турските изтребители F-16, които бяха изпратени в Азербайджан за участие в тържествата по случай Деня на победата — отбелязване на победата на Баку през 2020 г. над Армения в дългогодишния конфликт за Нагорни Карабах.
Семействата, представители на властите и военнослужещи отдадоха почит пред 20-те ковчега, покрити с националния флаг, на авиобазата в Анкара. По-късно телата бяха транспортирани до родните им места за погребения.
Като предпазна мярка турските въоръжени сили временно приземиха останалите 18 самолета C-130, докато текат технически проверки.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 💔🇹🇷🇵🇰— Pak Military Things (@PakMilitary132) November 12, 2025
With heavy hearts, we mourn the tragic loss of 20 brave crew members of Turkish AirForce who lost their lives in the C130 crash in Georgia yesterday
May Allah Almighty grant them the highest ranks in Jannah!#Pakarmy #turkey pic.twitter.com/WzR7M7BtzN
C-130 е ключова платформа за турската армия, използвана за транспорт на персонал и логистични операции.
Анкара изпрати екип за разследване на авиационни произшествия, за да установи причината за катастрофата. Черната кутия и записите от кабината се анализират в турската столица, съобщи Министерството на отбраната.
Ведомството подчерта, че на борда не е имало боеприпаси по време на полета.