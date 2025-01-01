Турция проведе тържествена и едновременно с това дълбоко тъжна церемония в памет на 20 военни, загинали при самолетната катастрофа в Грузия.

Военно-транспортният самолет C-130 е летял от Ганджа, Азербайджан, към Турция, когато се е разбил на 11 ноември в община Сигнаги, близо до азербайджанската граница. Причината за трагедията все още се разследва.

Сред жертвите са били членове на екипажа и военни техници, отговарящи за поддръжката и ремонта на турските изтребители F-16, които бяха изпратени в Азербайджан за участие в тържествата по случай Деня на победата — отбелязване на победата на Баку през 2020 г. над Армения в дългогодишния конфликт за Нагорни Карабах.

Семействата, представители на властите и военнослужещи отдадоха почит пред 20-те ковчега, покрити с националния флаг, на авиобазата в Анкара. По-късно телата бяха транспортирани до родните им места за погребения.

Като предпазна мярка турските въоръжени сили временно приземиха останалите 18 самолета C-130, докато текат технически проверки.

C-130 е ключова платформа за турската армия, използвана за транспорт на персонал и логистични операции.

Анкара изпрати екип за разследване на авиационни произшествия, за да установи причината за катастрофата. Черната кутия и записите от кабината се анализират в турската столица, съобщи Министерството на отбраната.

Ведомството подчерта, че на борда не е имало боеприпаси по време на полета.