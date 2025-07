В писмо до председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че страната му ще наложи 30% мито върху вноса на продукти от Европейския съюз от 1 август тази година.

Тръмп публикува писмото в профила си в социалната мрежа TruthSocial.

JUST IN - Trump will raise EU tariffs to 30% on August 1. pic.twitter.com/IDRpP9HSgj