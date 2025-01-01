Продажбите на нови автомобили в ЕС са нараснали с 5,8 на сто на годишна основа през октомври достигайки 916 609 регистрации, сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани и цитирани от ДПА.

През първите 10 месеца на 2025 г., регистрациите са 8,97 милиона, което е с 1,4 на сто повече спрямо същия период на миналата година, въпреки че общият брой остава доста под нивата преди пандемията, според браншовата организация.

До октомври 2025 г. електрическите автомобили, захранвани с батерии (BEV), са 16,4 на сто от пазарния дял на ЕС, което е увеличение спрямо ниската базова стойност от 13,2 на сто през октомври 2024 г.

Регистрациите на хибридни електрически автомобили са заели 34,6 на сто от пазара и остават предпочитания избор сред потребителите в ЕС. В същото време комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е спаднал до 36,6 на сто спрямо 46,3 на сто през същия период на 2024 г.

През първите десет месеца на 2025 г. са били регистрирани 1,473, 447 нови електрически автомобили, захранвани с батерии, което е 16,4 на сто от пазарния дял на ЕС. Четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно са 62 на сто от регистрациите на електрически автомобили, задвижвани с батерии, са отбелязали ръст: Германия (39,4 на сто), Белгия (10,6 на сто), Нидерландия (6,6 на сто) и Франция ( 5,3 на сто).

Данните за октомври 2025 г. на годишна основа показват също, че регистрациите на нови хибридни електрически автомобили в ЕС са се увеличили до 3, 109, 362 превозни средства благодарение на растежа на четирите най-големи пазара: Испания ( 27,1 на сто), Франция ( 26,3 на сто), Германия (10,3 на сто) и Италия ( 8,9 на сто). Хибридните електрически модели са 34,6 на сто от общия пазар на ЕС.

Регистрациите на плъгин хибридни електрически автомобили продължават да растат, достигайки 819 201 превозни средства през същия период. Това се дължи на увеличението на обема на ключови пазари като Испания ( 109,6 на сто), Италия (76,5 на сто) и Германия ( 63,4 на сто). В резултат на това плъгин хибридните електрически автомобили вече са 9,1 на сто от регистрациите на автомобили в ЕС в сравнение със 7 на сто миналата година.

Годишната промяна през октомври 2025 г. показа ръст от 38,6 на сто за електрическите автомобили, задвижвани с батерии и 9,4 на сто за хибридните електрически автомобили, докато плъгин хибридните отбелязват увеличение от 43,2 на сто.

До края на октомври 2025 г. регистрациите на бензинови автомобили са намалели с 18,3 на сто, като всички основни пазари са отбелязали спад. Франция е отбелязала най-рязко понижение, като регистрациите са намалели с 32,3 на сто, следвана от Германия (-22,5 на сто), Италия (-16,9 на сто) и Испания (-13,7 на сто).

С 2, 459, 151 регистрирани нови автомобила пазарният дял на бензиновите автомобили е спаднал до 27,4 на сто от 34 на сто за същия период на миналата година. По подобен начин пазарът на дизелови автомобили е намалял с 24,5 на сто, което е довело до дял от 9,2 на сто за октомври 2025 г. на годишна основа.

Освен това, годишната вариация за октомври 2025 г. показва спад от 14,3 на сто за бензиновите автомобили и 21,9 на сто за дизеловите превозни средства.

В България през октомври са регистрирани 4932 автомобила, което е ръст с 27,4 на сто спрямо 3872 автомобила през октомври 2024 г. За периода от януари до октомври делът на продадените бензинови автомобили е 79,3 на сто, на дизеловите - 11 на сто, на електрическите превозни средства с батерии (BEV) - 4,8 на сто, на хибридните електрически - 3,7 на сто и на плъгин хибридните електрически автомобили - 1,2 на сто.