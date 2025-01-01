Президентът на САЩ Доналд Тръмп и държавният глава на Русия Владимир Путин ще проведат телефонен разговор днес. Утре на посещение във Вашингтон ще пристигне украинският лидер Володимир Зеленски, съобщи Белият дом, цитиран от Ройтерс.

Зеленски ще се срещне с американския президент, за да иска повече военна подкрепа.

През последния месец Киев и Москва ескалират конфликта с масирани атаки по енергийна инфраструктура, а НАТО обмисля как да отговори на нарастващите случаи на руски навлизания във въздушното пространство на страни членки на алианса, отбелязва Ройтерс.