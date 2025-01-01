Столична община и местни доброволци разчистиха осем тона отпадъци в кв. "Филиповци", съобщиха от пресцентъра на местната администрация, като уточняват, че акцията е част от мобилизацията за възстановяване на нормалния ритъм на сметопочистване в "Люлин" и "Красно село".

Целта на проведената вчера акция е да се пресече установеното прехвърляне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от района към други квартали в София.

"Всяка част от София има еднаква нужда от чистота и ред", коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология на Столична община, цитирана в съобщението. Тя допълва, че битката е срещу недобросъвестните практики и схемите, независимо къде се проявяват те.

София в битка с боклука: Включват затворници в сметопочистването

В действията по почистване са участвали две сметоизвозващи машини, камион с хидравлична щипка и специализирана група от Столичното предприятие за третиране на отпадъците. Съдействие са оказали от Столичен инспекторат, екипи на ОП „Паркове и градини“ (с камион и десет работници), както и екип на фирма „Килърите“ с допълнителна техника и 15 души.

БТА припомня, че преди дни Столична община заедно с експерти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна въздушно заснемане на район „Красно село“ с помощта на дронове, за да се проследи състоянието на контейнерите за отпадъци и да се оптимизират дейностите по почистване.