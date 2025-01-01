Столичните райони "Люлин" и "Красно село" са изправени пред сериозна криза с извозването на отпадъци. За момента Столичната община разчита на собствените си ресурси, включително доброволци и допълнителни камиони, предоставени от фирмата „Софекострой“. Ситуацията обаче остава тежка и местните власти предприемат нови мерки, за да облекчат натиска върху гражданите.

"Ситуацията е критична и кризисна. Има недостиг на техника. В сметопочистването са мобилизирани доброволци и се очаква включването на лишени от свобода с леки присъди". Това коментираха в предаването „Пресечна точка” кметовете на столичните райони "Люлин” и "Красно село” Георги Тодоров и Цвета Николаева по повод кризата със сметоизвозването в двата квартала на София.

Според Тодоров въпреки мобилизацията на допълнителни ресурси - а именно още 4 камиона за боклук с преса - предоставени от "Софекострой", която чисти основно "Красна поляна", все още има сериозен недостиг на техника, за да се извозят всички 1500 контейнери за отпадъци в района. „Ние правим всичко възможно да се справим с тази ситуация, но е необходима ежедневна намеса, за да избегнем натрупване на отпадъци“, добави той.

Призивите на властите към гражданите да не изхвърлят едрогабаритни отпадъци все още не срещат очаквания отговор, като излишни предмети продължават да се оставят около контейнерите. „Ще започнем извозване на тези отпадъци със специални доброволчески групи, които ще работят допълнително“, уточни Тодоров.

На фона на кризата правосъдният министър Георги Георгиев обяви, че лишени от свобода с леки присъди ще участват в сметосъбирането, за да помогнат за справянето с тежката ситуация. „Това е много добър вариант, за да мобилизираме допълнителен ресурс,“ каза кметът на "Люлин" пред NOVA.

От своя страна кметът на "Красно село" Цвета Николаева потвърди, че тя също е поискала помощ от правосъдното министерство. "Ние също ще се възползваме от възможността да привлечем хора с леки присъди в помощ на кризата", заяви тя. И добави, че активната намеса в сметопочистването на местните доброволци и организации като „Спаси София“, както и на общински съветници - вече е в ход. В "Красно село" са организирани два сборни пункта за почистване около детски ясли и градини, с цел да се осигури безопасността и здравето на най-малките.

Голямото притеснение на местните власти е свързано именно с екологичните рискове, които кризата с отпадъците може да доведе. Според кметицата - макар ситуацията да е на ръба на катастрофалните нива, продължаващото натрупване на боклук може да повлияе на здравето на гражданите, а в близост до болници и детски заведения рискът е още по-голям. Николаева добави, че събирането на отпадъците около болниците - е приоритет.

"Ситуацията е динамична, но сме на терен и правим всичко възможно да минимизираме рисковете", заяви кметът на "Красно село", като подчерта, че към момента се работи с ограничен брой машини и техника. Според Николаева „Софекострой“ е изпратила само един камион в района, като в момента се очаква да пристигне и втори.

Както в "Люлин", така и в "Красно село" местните власти разчитат на съдействието на гражданите, за да преодолеят кризата. Кметът на "Люлин" Георги Тодоров подчерта важността на самосъзнанието и отговорността на жителите на района, които също се включват активно в почистването.

"Не може да се реши този проблем без помощ от всички нас. Гражданите на "Люлин" активно участват в почистването, но трябва да бъдем по-дисциплинирани", заяви Тодоров. Той изрази надежда, че кризата ще бъде овладяна до края на обявения срок на извънредното положение – 19 октомври.

