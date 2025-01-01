Официалното откриване на Възрожденския летен атракцион в Котел ще се състои днес (17 октомври), съобщиха от общинския пресцентър. Новото място за отдих и туристически посещения е изградено край реката в местността Дълга поляна.

Проектът е реализиран по идея на кмета Коста Каранашев и се финансира чрез стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), управлявана от Местна инициативна група „Котел, Сунгурларе и Върбица“, по Програмата за развитие на селските райони. Целта е да се обогати туристическата среда и да се създаде пространство, което съчетава история, култура и природа.

Изграждането на комплекса започна през юни тази година. Той е първият по рода си модерен комплекс във възрожденски стил и включва три тематични зони – „Експонация и интерпретация на местната възрожденска архитектура“, „Късна античност“ и „Биологично разнообразие“.

Комплексът разполага със съоръжения за различни възрасти, включително тренажори, дървени къщички, люлки, мостчета, катерушки, павилион за рекламни материали, зони за почивка, санитарни възли и съоръжения за баланс. Предвидени са и малка експо зона, паркоместа за автомобили, кемпери и каравани, както и дървен покрит пешеходен мост.

По време на откриването за настроението на присъстващите ще се погрижат артистите от „Малка театрална компания“.