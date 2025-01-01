Миналата година в британската столица бяха откраднати около 80 000 телефона. Полицията най-накрая откри къде са отишли много от тях.

Шестима полицаи в униформа и с ръкавици, стоят в магазин за телефони.

Полицаите претърсиха магазин за употребявани телефони в северната част на Лондон миналия месец.

Сирените виеха, докато полицейски ванове спираха на улица в северната част на Лондон, а шокирани минувачи спираха, за да гледат как полицаите нахлуват в три магазина за употребявани телефони.

Обискът, на който „Ню Йорк Таймс“ беше поканен да присъства, беше един от десетките, проведени в столицата миналия месец, като част от закъснялата, но много видима инициатива на лондонската полиция да се справи с проблема с кражбите на телефони, който тормози града през последните години.

Мащабът на престъпността е надхвърлил обичайните за Лондон джебчийски кражби, които са известни още отпреди Чарлз Дикенс да ги направи известни в романа си „Оливър Туист“.

Все по-нагли крадци, често маскирани и на електрически велосипеди, са станали майстори в открадването на телефони от жители и туристи. Според полицията миналата година в града са откраднати рекордните 80 000 телефона, което дава на Лондон нежелана репутация на европейска столица на престъпността.

Претърсванията от миналия месец имаха за цел да идентифицират група посредници, които, според полицията, използват магазини за употребявани телефони като част от многопластова глобална престъпна мрежа. До края на двуседмичната операция детективите бяха открили около 2000 откраднати телефона и 200 000 паунда в брой.

След години, през които кражбата на телефони беше с ниска приоритетност за претоварената полиция, новите операции разкриват любопитната комбинация от фактори, стоящи зад епидемията, включително драстични съкращения в бюджетите на британската полиция през 2010-те години и доходоносния черен пазар за европейски мобилни телефони в Китай.