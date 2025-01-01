Поголовна сеч не е извършвана в държавни гори край язовир "Йовковци". Това заявиха от Северноцентралното държавно предприятие (СЦДП).

Около язовир „Йовковци“ има охранителна зона (СОЗ III), която обхваща над 15 000 хектара. Тя се намира основно в държавните горски стопанства Буйновци и Елена и включва част от водосбора на река Веселина – реката, която пълни язовира.

Около 70% от тази зона са гори. Годишно е разрешено да се добиват около 22 000 кубика дървесина, но реално се изсичат около 11 000 кубика, което представлява под 1% от общото количество дървесина в района, поясниха от СЦДП. Освен това сечите не надвишават допустимите по закон норми за вододайни зони, увериха от Държавното предприятие.

Оттам заявиха, че около реките се оставят буферни ивици от поне 15 метра, в които се премахват се само сухи или паднали дървета. В 100-метровата зона около река Веселина не се извършва никаква сеч, въпреки че законът я позволява.

От СЦДП отбелязват, че от 1987 г. до днес горската площ в тази зона е значително нараснала, защото много пасища и земеделски земи са изоставени и сами са се залесили.