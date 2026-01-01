Президентът на САЩ Доналд Тръмп благодари днес на иранските власти, че са отменили "всички планирани обесвания" на демонстранти, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Тръмп: Отмених всички срещи с ирански представители, докато безсмисленото убиване не спре

АП определя този негов коментар като изненадващ.

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора.

На фона на предположенията, че САЩ се готвят за нови удари в Иран след тези, които нанесоха съвместно с Израел през юни миналата година, Ройтерс предаде вчера, че четири арабски държави са съдействали за предотвратяване на ескалацията на напрежението между двете страни.

Тръмп каза днес, че иранските власти са се отказали да екзекутират над 800 политически затворници. "Благодаря ви!", обърна се той към управляващите в Ислямската република, като добави, че това тяхно решение "имаше голямо влияние".

Въпреки големия брой убити при протестите в Иран - според базирани в Съединените щати активисти броят на жертвите доближава 2800 - Тръмп даде да се разбере, че на този етап се отказва от намеренията си да нанесе удари в Ислямската република, отбелязва АП.

АФП посочва, че по данни на "Човешки права в Иран" в страната миналата година са били изпълнени най-малко 1500 смъртни присъди - най-големия брой, регистриран от тази базирана в Норвегия неправителствена организация през последните 35 години.