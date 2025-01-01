Четирима души са загинали, а най-малко 20 са ранени след масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местната полиция.
Четирима от пострадалите са в критично състояние.
Престъплението е извършено в ранните часове на деня в заведение на остров Света Елена. В момента на стрелбата в бара е имало много посетители, които са се разбягали, след като са чули изстрелите.
"Това е трагичен и тежък инцидент за всички ни", пише в изявление на шерифската служба в окръг Бофорт. "Апелираме за вашето търпение, докато продължаваме да разследваме случая. Мислите ни са с всички жертви и техните близки", пише още в текста.
