The ancient Anatolian king Mithridates VI Eupator (135-163 BC) was famous for his knowledge of poisons and being creator of a universal antidote (mithridate). He supposedly died by the sword after failing to kill himself with poison due to the effectiveness of his antidotes. pic.twitter.com/0CXk6WkurV — Bane Folk (@banefolk) February 25, 2022

В Древен Рим начинът, по който човек умира, е бил почти толкова важен, колкото и живота, който е водил. Както добродетелният живот се чествал, така и добродетелната смърт била възхвалявана.Малко смъртни случаи са толкова ярко документирани, както тези на древните крале и римски императори - а трагичната смърт нае обвита в митове и легенди.Крал Митридат VI (135–63 г. пр.н.е.) е успял да трансформира малкото царство Понт на южния бряг на Черно море в могъща империя, обхващаща голяма част от съвременна. Митридат е бил известен със своята безмилостност и жестокост, които са го превърнали в сериозна заплаха за римската хегемония.През 88 г. пр.н.е. кралят е организирал избиването наза един ден, според разказите на Плутарх.Амбициите му за разширяване на империята били съпроводени с параноя след убийството на собствения му баща. Митридат е укрепил наследството си не само с военни постижения, но и с експертните си познания по токсикологията, спечелили му прозвището "кралят на отровата". Според преданията той е развил имунитет срещу десетки смъртоносни отрови, като постепенно започнал да поглъща малки дози ежедневно, практика, която по-късно получила името "".Има няколко теории как Митридат е развил този имунитет - чрез митридатизъм или разработката на таен антидот, който винаги е носил със себе сили, а някои древни философи смятат, че знанието е подарък от дриади и самата природа.Но тази дарба или познание е причината крал Митридат VI да имакрай на живота си.През 63 г. пр.н.е., изправен пред поражение от римляните и страхувайки се от плен, Митридат се е опитал да сложи край на живота си. Кралят винаги е носил отрова със себе си и когато разбрал, че спасението е невъзможно, дал първо на дъщерите си.След това Митридат е погълнал същата отрова, но имунитетът му се е оказал твърде ефективен и той е останал жив в опасно близко до врага и отмъщението му.Неспособен да прекрати живота си, древният велик крал се е обърнал към свой слуга и неохотно го помолил за помощ.