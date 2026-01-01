Учителка беше смъртоносно прободена с нож тази сутрин от 17-годишен ученик в Пермска област в Русия, предаде Франс прес, позовавайки се на местните власти.
Олеся Багута, преподавателка по руски език и литература в училището в Добрянка, беше приета в болница в "много тежко състояние", след като била наръгана близо до входа на училището, съобщи губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин.
"Раните с нож са нанесени на учителката от 17-годишен тийнейджър", написа той в приложението Телеграм и добави, че “нападателят е арестуван от полицията”.
The incident occurred early in the morning at the entrance of School No. 5. A 17-year-old student inflicted multiple stab wounds on the teacher. Authorities report that the victim is now in the hospital in critical condition.
"За съжаление, въпреки всички усилия на лекарите, не успяхме да спасим живота" на Олеся Багута, добави губернаторът в съобщение, публикувано два часа по-късно.
Според Руския следствен комитет жената, родена през 1970 г., е била класен ръководител на класа, в който е учил нападателят ѝ, като мотивите му засега не са известни.
От началото на година, руските власти съобщиха за няколко случая на насилие в училища, включително две нападения с нож в университета в Урал и в училище в Сибир, както и за нападение с въздушна пушка в Централна Русия.