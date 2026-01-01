Израелските сили казаха, че нанасят удари на места в иранската столица, предаде Франс прес.

Електричеството беше прекъснато в части на иранската столица Техеран след атаки по инфраструктурата, заяви министерството на енергетиката на Иран, цитирано от Франс прес и Ройтерс.

Прекъсване на тока има и на места в провинция Алборз и в град Карадж.

Шрапнели са поразили част от електрическата мрежа в Алборз, заради което е спрял токът. Екипи работят по възстановяването му.

Същевременно журналисти на Франс прес съобщават за силни взривове в Техеран.