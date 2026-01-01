Федералните служители в района на Минеаполис, участващи в най-голямата операция за прилагане на имиграционното законодателство в САЩ, не могат да задържат или да използват сълзотворен газ срещу мирни протестиращи, които не пречат по никакъв начин на властите, включително когато тези хора наблюдават агентите, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на съдебно решение.

Решението на федералния окръжен съдия Кейт Менендес се отнася до дело, заведено през декември от името на шестима активисти от щата Минесота. Шестимата са сред хилядите, които следят отблизо работата на Бюрото за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Граничната служба, които от миналия месец прилагат репресивни действия за изпълнени на имиграционната политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп в района на Минеаполис - Сейнт Пол, отбелязва АП.

Неведнъж се стигна и до конфликти между федерални агенти и демонстранти.

Сблъсъците ескалираха, след като на 7 януари агент на имиграционната служба застреля 37-годишната Рене Гуд, докато тя се е опитвала да са отдалечи с автомобила си от мястото на проверката в Минеаполис. Инцидентът е заснет на камери от няколко ъгъла, но версиите защо се е стигнало до стрелбата остават противоречиви. Имиграционните власти арестуваха или задържаха за кратко голям брой хора в района на Минеаполис - Сейнт Пол.

Активистите по делото са представлявани от Американския съюз за граждански свободи на Минесота, който твърди, че държавните служители нарушават конституционните права на жителите на двата града.

Решението на съда забранява на полицейските служители да задържат шофьори и пътници в превозни средства, когато няма основателни подозрения, че те пречат или се намесват по някакъв начин в дейността на полицейските служители.

Менендес заяви, че на агентите няма да бъде позволено да арестуват хора без основание или разумно подозрение, че въпросното лице е извършило престъпление или е възпрепятствало или се е намесело в дейността на служителите.

Менендес председателства и дело, заведено в понеделник от щата Минесота и градовете Минеаполис и Сейнт Пол, с което се иска спиране на репресивните мерки. На изслушването в сряда тя отказа да уважи искането на щата за незабавна временна ограничителна заповед по делото.

"Това, от което се нуждаем най-много в момента, е пауза. Температурата трябва да се понижи", каза ѝ помощник-главният прокурор на щата Брайън Картър.

Менендес заяви, че въпросите, повдигнати от щата и градовете в този случай, са "изключително важни". Но тя подчерта, че това повдига конституционни и други правни въпроси на високо ниво, а за някои от тези въпроси са прецеденти. Затова тя нареди на двете страни да подадат повече писмени изложения следващата седмица.