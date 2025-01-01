Четирима души са ранени след стрелба на булевард "Миди" в Брюксел снощи. Две от жертвите са откарани в болница в критично състояние, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Стрелбата е станала малко преди полунощ, съобщи тази сутрин полицейски говорител. Няколко патрула са изпратени своевременно на мястото, където полицията обособи троен периметър за сигурност. Прокуратурата е уведомена, а няколко заподозрени са арестувани, посочи той.

Службата за спешна помощ съобщи, че два мобилни екипа и три линейки са били изпратени на място, за да окажат помощ на жертвите.

Според прокуратурата честите престрелки в столицата са свързани с разпространението на наркотици и контрола над определени градски зони. Професорът по криминология от университета в Лиеж Микаел Дантин отбелязва, че извършителите в тези случаи са все по-млади и това се обяснява с обстоятелството, че непълнолетните не получават най-строгите наказания, предвидени в закона.