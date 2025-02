При нова стрелба тази сутрин в кв. "Андерлехт" в Брюксел един човек е бил леко ранен, съобщиха местни медии. Допуска се, че вероятно случаите са свързани с разпространението на наркотици, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Стрелба с „Калашников“ в метрото в Брюксел

Полицията все още издирва извършителите на вчерашната стрелба, при която нямаше пострадали, но бяха използвани автомати "Калашников". Засега не е установено дали тези два случая са свързани с откриването на огън в друг столичен квартал в началото на седмицата, недалеч от централната част на града.

