Стотици затрупани от свлачище в Китай (ВИДЕО)

#Latest on Maoxian #landslide in SW China:

-141 buried

-Three escape mountain of debris

-1,600m stretch of road blocked pic.twitter.com/cHZrI5gFLe — CGTN (@CGTNOfficial) 24 юни 2017 г.

#BREAKING: More than 100 people buried after massive landslide in Maoxian County, SW China's Sichuan Province; rescue underway pic.twitter.com/VdEJZ38cm6 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) 24 юни 2017 г.

#BREAKING Over 100 ppl buried after massive landslide at Maoxian County in China's Sichuan Province, rescue underway pic.twitter.com/sZq5C9ZiCJ — People's Daily,China (@PDChina) 24 юни 2017 г.

Най-малко 141 души са изчезнали, след катопредизвикаха, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА.Първоначалните данни бяха за 100 изчезнали.Свлачището затрупало към 6.00 ч. сутринта (1.00 ч. българско време) около 40 къщи в. Два километра от течението на река са блокирани според агенция Синхуа.В ход еСнимки от мястото, споделени в групата на в. "Женмин жибао" в Twitter показват спасителните екипи сред купища развалини.Китайският президент Си Цзинпин заяви днес, че спасителните отряди трябва да направят всичко по силите си, за да стигнат до хората, затрупани от свлачищата, и да сведат до минимум жертвите.Земното свличане станало в, населен от тибетци и друга малцинствена група - цян. Ден по-рано двама селяни загинаха и четирима бяха ранени в окръг Пугъ (провинция Съчуан), също след, предаде Синхуа.В Китай седмици наред валят летни дъждове, които причиниха наводнения и свлачища.