Спирането на дейността на федералните агенции в САЩ, т. нар. шътдаун, вече е най-продължителното в историята, навлизайки в 36-ия си ден и без сигнали, че скоро може да бъде постигнато споразумение за федералния бюджет, съобщава ДПА.

Досега най-дългият блокаж на дейността на федералните агенции бе по време на първия мандат на Доналд Тръмп, за 35 дни в края на 2018 г. и началото на 2019 година.



Продължителността на спирането ще зависи от това, кога демократите и републиканците в Конгреса ще успеят да постигнат бюджетен компромис.



Очаква се Сенатът да проведе допълнителни гласувания по-късно днес, докато Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) не е планирала заседание тази седмица, въпреки че може да се събере предвид обстоятелствата.

Липсата на бюджет остави федералните власти без средства за текущи операции. Федералните разходи са на практика спрени, което поставя под риск работата на много агенции и служби. Изключение правят само агенциите, считани за жизненоважни.

Това става все по-забележимо и в ежедневието в САЩ.



Много федерални служители не са получавали заплати от октомври. На летищата се образуват дълги опашки, защото процедурите по чекиране не протичат както обикновено.

Хората, които разчитат на хранителни помощи, в момента трябва да чакат по-дълго за тях. Институциите, класифицирани като несъществени, са били принудени да затворят или да изпратят служителите си в принудителен отпуск.

Американският Конгрес трябваше да се споразумее за нов федерален бюджет до края на септември, но проектът за преходен бюджет, предложен от Републиканската партия на Тръмп, не получи необходимото мнозинство.