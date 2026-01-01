Реза Пахлави – синът на последния шах на Иран – призова американския президент Доналд Тръмп да избягва атаките срещу гражданска инфраструктура при каквато и да е ескалация с Иран, след ултиматума на САЩ за Ормузкия проток, предаде ДПА.

В публикация в социалната мрежа Екс снощи Пахлави призова Тръмп да преосмисли подхода си, като заяви, че иранските власти трябва да бъдат свалени, но страната трябва да бъде предпазена.

„Иран трябва да бъде предпазен. Режимът трябва да бъде свален“, написа той. „Иран не е Ислямската република“, добави Пахлави.

В събота Тръмп заплаши да „унищожи“ иранските електрически централи, ако Ормузкият проток не бъде отворен до 48 часа.

Техеран отговори, че ще затвори изцяло протока, който е от ключово значение за глобалните петролни доставки – и ще го отвори, когато повредената инфраструктура бъде възстановена.

„Поисках от президента Тръмп и (израелския) премиер (Бенямин) Нетаняху да продължат да атакуват режима и неговия апарат за репресии, като същевременно пощадят гражданската инфраструктура, от която иранците ще имат нужда, за да възстановят страната си“, каза още Пахлави.