Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да разшири санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира за доставки на ракети с голям обсег, с които да отвърне на руските удари, предаде Асошиейтед прес.

Зеленски беше в Лондон за преговори с над 20 европейски лидери, които обещаха военна помощ, за да защитят страната му от бъдеща руска агресия, ако бъде договорено примирие, което да сложи край на войната, продължаваща вече повече от три години.

Срещата между лидерите от "коалицията на желаещите" – група страни, подкрепящи Украйна, имаше за цел да засили натиска върху руския президент Владимир Путин, като добави импулс към последните мерки, които включват нова серия от санкции от страна на САЩ и европейските страни върху жизненоважните приходи на Русия от износ на петрол и газ.

Зеленски, датският премиер Мете Фредериксен, нидерландският премиер Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигнаха в Лондон, а около 20 други лидери се включиха по видеоконферентна връзка в срещата, ръководена от британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон.

Преговорите засегнаха начини за защита на украинската електроенергийна мрежа от почти ежедневните атаки с дронове и ракети от Русия с наближаването на зимата, укрепване на украинската противовъздушна отбрана и доставка на Киев на ракети с по-голям обсег, които да могат да поразяват цели дълбоко на руска територия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил въпроса за изпращането на ракети "Томахоук" на Украйна с президента на САЩ Доналд Тръмп и че той все още се разглежда, предаде Ройтерс.

"По-конкретно, президентът и аз обсъдихме въпроса за ракетите "Томахоук". Тръмп продължава да го обмисля, но, както съм казвал и по-рано, крайното решение зависи от САЩ", заяви Рюте. Той добави, че всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да достави на Украйна и че САЩ са предоставяли и ще продължат да предоставят широка гама от оръжия.

По-рано британският премиер Киър Стармър заяви, че европейските лидери от коалицията трябва да се споразумеят да довършат работата по използването на замразените руски активи за подкрепа на отбраната на Украйна, предаде Ройтерс.

"Трябва да се споразумеем да довършим работата по суверенните активи на Русия и да отблокираме милиарди (долари), за да помогнем за финансирането на отбраната на Украйна. Обединеното кралство е готово да действа съвместно с ЕС, за да постигне това възможно най-бързо", каза Стармър пред европейските лидери на срещата в Лондон.

От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски, обръщайки се към "Коалицията на желаещите", за пореден път подчерта, чу страната му се нуждае от възможности за нанасяне на удари в дълбочина на руска територия. Той отново спомена, че иска да получи ракети "Томахоук" от САЩ. Зеленски добави: "Веднага щом (руският президент Владимир) Путин почувства натиск и възможността "Томахоук" да се появят в Украйна, той веднага заяви готовност да поднови преговорите. Украинският президент призова САЩ да изпратят ракети "Томахоук".

Украинският лидер заяви, че решението на Тръмп от тази седмица да наложи санкции върху петрола е "голяма крачка". Той обаче добави, че "трябва да окажем натиск не само върху "Роснефт" и "Лукойл", но и върху всички руски петролни компании".

"Освен това, ние предприемаме наша собствена кампания за натиск с дронове и ракети, насочени специално към руския петролен сектор", отбеляза той на пресконференция в британското Външно министерство.

Британският премиер посрещна украинския президент в централата на британското правителство на "Даунинг стрийт" преди срещата на лидерите. След това Стармър заяви, че тази седмица са направени "огромни крачки напред" в подкрепа на Киев, но "можем да направим още" по отношение на оръжията с голям обсег.

"Докато вие показахте пътя за постигане на напредък и демонстрирахте смелост и решителност, това, което виждаме от Путин, е абсолютна нежелание да се ангажира, а всъщност обратното – продължаващи атаки срещу цивилни граждани и деца, и, за съжаление, трябва да Ви поднеса съболезнования отново, както направих при последната ни среща и преди това, за тези ужасни загуби. Мисля, че тази седмица наистина можем да окажем натиск върху руския петролен и газов сектор. Вече бяха направени огромни стъпки напред тази седмица", каза Стармър.

"Мисля, че можем да направим още повече по отношение на (военните) способности, особено тези за действия с голям обсег, и, разбира се, жизненоважната работа за коалицията на желаещите, когато става въпрос за необходимите гаранции за сигурност", добави той.

По-рано крал Чарлз посрещна Зеленски с церемониално приветствие в Уиндзорския замък, включително кралски салют – първото подобно посрещане, което украинският президент получава във Великобритания.