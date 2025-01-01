Президентът Володимир Зеленски пристигна на Даунинг Стрийт 10 за срещата си с премиера на Великобритания Киър Стармър, предаде от Укринформ.
Премиерът и президентът се поздравиха с прегръдка, ръкуваха се, обмениха няколко думи и позираха за снимка.
Зеленски днес имаше среща и с крал Чарлз III. Това е третата среща между президента на Украйна и краля на Великобритания за тази година. Президентът бе приветстван от краля, като прозвуча и украинският национален химн.
Днес в Лондон ще се състои среща на “Коалицията на желаещите”. На нея ще бъдат обсъдени начините за засилването на натиска над Русия и подобряването на отбраната на Украйна, предаде Би Би Си.
Някои участници ще се съберат на живо в столицата, докато други ще се включат онлайн.