Афганистанските културни норми, които забраняват всеки физически контакт между мъже и жени, които не принадлежат към едно и също семейство, накараха спасителите, които бяха предимно мъже, да не помагат на жените.

Повече от 2200 души загинаха и 3600 бяха ранени при земетресението с магнитуд 6,0 по скалата на Рихтер, което разруши безброй афганистански селища и села, според данни, публикувани от талибанското правителство.

Първите спасители пристигнаха в селото на 19-годишната Биби Айша повече от 36 часа след земетресението, което опустоши няколко села в планинските райони на изток от страната в неделя, 31 август.

Тревожен факт е, че сред спасителите и спасените жертви нямаше нито една жена.

Афганистанските културни норми – прилагани дори в спешни случаи от талибаните на власт – забраняват всеки физически контакт между мъже и жени, които не са членове на едно и също семейство. Поради това спасителите помогнаха на мъжете и децата, но оставиха ранените жени сами, съобщи в. „Ню Йорк Таймс“.

Биби Айша е видяла екипа за спешна помощ да евакуира бързо мъжете и децата, за да им окаже медицинска помощ в село Андарлукак, провинция Кунар.

Жените и тийнейджърките, дори и ранените, са били отстранени, уточнява тя.

„Те ни събраха в един ъгъл и ни забравиха.“ Никой не им предложи помощ, нито ги попита дали се нуждаят от нещо. Те бяха оставени на произвола на съдбата.

Тахзибула Мухазеб, доброволец, който е посетил Мазар Дара, също в провинция Кунар, заяви, че членовете на медицинския екип – състоящ се изцяло от мъже – са се колебали да извадят жените от развалините на срутените сгради.

Заклещени и ранени, те са били изоставени под камъните, чакайки жени от други села да пристигнат на място, за да ги извадят.

„Имах чувството, че жените са невидими“, изрази съжаление Тахзебула Мухазеб.

Той добави: „Мъжете и децата бяха лекувани първи, а жените седяха настрана и чакаха да бъдат прегледани.“

Ако нямаше мъжки роднина наблизо, спасителите издърпваха мъртвите жени за дрехите, за да избегнат всеки контакт с кожата им.

Реакцията на това земетресение илюстрира двойните стандарти, с които се сблъскват жените и момичетата в Афганистан, заклещени под тежестта на непоносима дискриминация на основата на пола.

„Жените и момичетата отново ще бъдат най-засегнати от тази катастрофа, затова трябва да се погрижим техните нужди да бъдат в центъра на реакцията и оказаната помощ“, заяви специалният представител на ООН за жените в Афганистан Сюзън Фъргюсън.

Въпреки че талибаните не са публикували разпределение на жертвите по пол, жените са били подложени на особено тежко изпитание, утежнено от небрежност и изолация, заявиха в интервюта повече от половин дузина лекари, спасители и жени в засегнатите от земетресението райони. | БГНЕС