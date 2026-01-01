Сръбската полиция повдигна обвинения срещу шестима души, след като по време на концерт за отбелязване на Православната Нова година проправителствена фолк певица беше замеряна със снежни топки и освирквана.

По данни на полицията обвиняемите са хвърляли „ледени снежни топки“ по Ана Бекута и музикантите ѝ по време на концерт в град Чачак, на около 100 километра южно от Белград.

В няколко видеа, разпространени в интернет, се вижда как снежни топки летят от публиката към сцената и уцелват певицата и музикантите, докато свиркания и освирквания заглушават изпълнението.

Местни медии съобщиха, че Бекута е била принудена да довърши концерта, укривайки се във ван.

66-годишната певица беше партньорка на Милутин Мърконич, починал през 2021 г., който беше високопоставена фигура в партията на диктатора Слободан Милошевич по време на кървавото разпадане на Югославия през 90-те години.

„С безсмислен и ненужен концерт, организиран с нашите пари за отбелязване на Православната Нова година, всички ние плащаме 40 000 евро“, написаха организаторите на протеста в Instagram преди събитието.

Представители на властта използваха инцидента, за да осъдят протестиращите и да призоват за ответни мерки, повтаряйки риторика, сходна с тази срещу продължилото година антикорупционно движение в страната.

„Това е предупреждение към гражданите на Сърбия какво биха направили блокаджийте, ако дойдат на власт“, заяви Вучич пред държавната телевизия РТС, визирайки воденото от студенти протестно движение.

Президентът е под натиск за свикване на предсрочни избори след смъртоносния инцидент с рухването на покрив на жп гара през ноември 2024 г., който причина смъртта на 16 души и предизвика продължителни протести в страната.

„Бой със снежни топки да бъде престъпление? Невъзможно. Смятам, че просто се опитват да сплашат други градове, за да не бъдат като хората от Чачак“, заяви активистката Славица Петровска след арестите.