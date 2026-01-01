Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) съобщи в понеделник, че забранява вноса на всички нови потребителски рутери, произведени в чужбина - мярка срещу китайската електроника поради съображения за сигурност.

Смята се, че Китай контролира поне 60% от пазара на домашни рутери в САЩ, отбелязва Ройтерс.

Разпореждането на FCC не засяга вноса или използването на вече съществуващи модели, но ще забрани новите.

Агенцията заяви, че доклад, поискан от Белия дом, е установил, че внасяните рутери представляват „сериозен риск за киберсигурността, който може да бъде използван за незабавно и сериозно нарушаване на критичната инфраструктура на САЩ“.

Посочва се, че злонамерени лица са използвали пропуски в сигурността на чуждестранно произведени рутери „за атаки срещу домакинства, нарушаване на мрежи, шпионаж и кражба на интелектуална собственост“, като се дава пример с големи хакерски кампании като Volt и Salt Typhoon.

Мащабни прекъсвания на мобилния интернет в Русия заради опасност от украински атаки

Решението включва изключение за рутери, които Пентагонът счита, че не представляват неприемлив риск.

Законодатели и преди са изразявали опасения за сигурността на китайските рутери, а конгресменът Джон Муленар - републиканец и председател на специалната комисия на Камарата на представителите по въпросите на Китай - приветства решението на FCC.

„Днешното изключително решение на FCC и администрацията на Тръмп защитава страната ни от непрекъснатите кибератаки на Китай и ясно показва, че тези устройства трябва да бъдат изключени от нашата критична инфраструктура. Рутерите са ключови за това всички да бъдем свързани, не можем да позволим китайска технология да бъде в основата на това“, заяви Муленар.