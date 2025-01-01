Американската армия предприе деветата си атака срещу плавателен съд, за който се предполага, че пренася наркотици, като при удара, нанесен в източната част на Тихия океан, бяха убити трима души, съобщи министърът на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Асошиейтед прес.

Предишното американско нападение срещу кораб на наркокартелите, плаващ в източната част на Тихия океан, бе извършено в нощта срещу сряда, когато бяха убити двама души, отбелязва агенцията.

Последните две атаки се различават от предходните седем удара на САЩ, които бяха насочени срещу кораби в Карибско море. По последни данни общият брой на жертвите на започналата миналия месец американска операция са най-малко 37.

Тръмп заяви, че САЩ са във война с наркокартелите

Ударите в източната част на Тихия океан представляват разширяване на зоната на операцията и насочването ѝ към водите край Южна Америка, където се извършва контрабанда на голяма част от кокаина от най-големите производители в света.

В публикациите си в социалните мрежи Хегсет сравни действията на американската армия срещу предполагаемите наркотрафиканти с войната срещу тероризма, която САЩ поведоха след атентатите от 11 септември 2001 г.

"Също както "Ал Каида" започна война срещу нашата родина, тези картели водят война по нашите граници и срещу нашия народ", каза министърът и добави, че "няма да има убежище или прошка, а само справедливост".

Американският президент Доналд Тръмп оправда ударите, като посочи, че САЩ участват във "военен конфликт" с наркокартелите. Тръмп обяви членовете на престъпните банди за бойци, които нарушават закона, и се позова на същите юридически правомощия, въз основа на които правителството на Джордж У. Буш започна войната си срещу тероризма.

"Имаме юридически правомощия. Имаме право да го правим", каза днес Тръмп в отговор на журналистически въпрос относно поредните удари срещу плавателни съдове. "Ще ги ударим тежко, когато те дойдат в страната ни" добави президентът републиканец пред журналисти в Овалния кабинет на Белия дом.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който беше застанал до Тръмп в Овалния кабинет, защити атаките, заявявайки, че при всяко поразяване на кораб с наркотици бива спасяван животът на 25 000 души.

Законодатели от двете партии изразиха опасения от разпорежданията на Тръмп да се предприемат военни действия, без да е получил разрешение от Конгреса на САЩ и без да е оповестил достатъчно подробности.

От лятото насам американската армия разположи необичайно много военни кораби в Карибско море и край бреговете на Венецуела. Това породи предположения, че Тръмп може да се опита да свали венецуелския президент Николас Мадуро, срещу когото в САЩ са повдигнати обвинения в наркотероризъм.