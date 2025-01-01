Правителството на Естония съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли във въздушното пространство на страната без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.

Това стана малко повече от седмица след като над 20 руски дрона нарушиха въздушното пространство на Полша в нощта на 9 срещу 10 септември. Изтребители на НАТО свалиха някои от тях, а западни представители казаха, че Русия изпитва готовността и решимостта на алианса.

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло, заяви естонският външен министър Маргус Цахна. Той призова да се отговори на Русия със засилен политически и икономически натиск.

Нахлуването е било над Финския залив. Руският шарже д'афер е бил извикан в естонското външно министрество, където му е била връчена протестна нота, предаде Асошиейтед Прес.