Българските участници в международния космически лагер Space Camp (по модела на НАСА) се завърнаха с трима медалисти. Раян Анефи от Основното училище (ОУ) „Йордан Йовков“ в Каварна спечели отличието Outstanding Camper Award, една от най-престижните индивидуални награди в международния лагер Space Camp. Наградата се връчва на участника, който се е отличил най-много през целия лагер - не само с отлични умения и знания, но и с дух, лидерство, колегиалност и вдъхновение за останалите, съобщиха от Центъра за творческо обучение.

Другите два медала бяха завоювани от двама от стипендиантите на програмата - Ерика Генова (Шесто основно училище "Граф Н. П. Игнатиев" в София), отличена с наградата Outstanding Camper, която се присъжда на най-активните и изявени участници във всяка лагерна група, и Иво Димов (Средното училище „Братя Петър и Иван Казимиреви“ в Банско), носител на наградата Right Stuff - най-високото индивидуално отличие в Space Camp Türkiye, връчвано на курсист, проявил лидерски качества, любопитство и отдаденост в програмата.

Тази година България беше представена от 100 ученици, над 40 от които получиха частични или пълни стипендии за участие. Получаването на тези стипендии беше възможно благодарение на партньорите - от Центъра за творческо обучение, фондациите „Лекови“ и „Лъчезар Цоцорков“, Diamatix, както и общините в Габрово, Русе и Козлодуй. Тази година се включиха и редица индивидуални дарители, отбелязаха от центъра.

По време на програмата българските участници се срещнаха и работиха съвместно с връстници от САЩ, Китай, Великобритания, Франция, Полша, Испания, Гърция, Румъния, Грузия и други страни.

Йоана Старкова - алумни на българската програма за участие в Space Camp, Турция, спечели медал в престижното състезание Top Gun по време на Aviation Challenge в U.S. Space & Rocket Center, Хънтсвил, Алабама. Отличието й бе връчено от легендарния астронавт и пилот Робърт Гибсън - признание, което затвърждава пътя й от първите стъпки в Space Camp в Турция през 2022 г. до международната сцена днес. Тогава Йоана завоюва титлата Outstanding Camper, а интересът й към космоса и авиацията само се засили. Днес тя доказва, че мечтите, подкрепени с упоритост и талант, могат да изведат младите българи до световни успехи.

Space Camp Turkey е един от двата космически центъра за обучение в света, създадени по модел на НАСА - организира се в град Измир, Турция, и привлича млади таланти от цял свят с фокус върху STEAM обучението (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика). Основната цел на програмата е да мотивира младите хора от цял свят да преследват кариера в областта на науката и технологиите. Участниците развиват умения за работа в екип, за ефективна комуникация и за лидерски качества в динамична и вдъхновяваща среда. Лагерът продължава една седмица, като занятията включват работа с реални тренажори и симулатори, използвани при подготовката на астронавтите.

Младите "космонавти" обличат специални скафандри, изпробват движения в безтегловна среда, тренират в пилотската кабина на космическа совалка и проектират своя собствена колония на Марс. Тези реалистични мисии осигуряват незабравимо преживяване и ценни практически умения, вдъхновявайки участниците да разгърнат своя потенциал в сферите на науката и технологиите, отбелязват от Центъра за творческо обучение.