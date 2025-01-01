/ БТА

Летище "Пулково" в Санкт Петербург, вторият по големина град в Русия, съобщи днес, че уебсайтът му е бил хакнат и дейността му към момента е ограничена, предаде Ройтерс. Пулково е второто по големина летище в Русия по брой на пътниците. 

Специалисти работят по възстановяването на сайта, съобщи руската държавна новинарска агенция ТАСС. 

"Сайтът на летище "Пулково" беше хакнат. Работата му в момента е ограничена. Извиняваме се за временните неудобства. Работим по възстановяването на сайта", се казва в публикацията "Телеграм" на пресслужбата на летището. 

Симеон Томов/БТА
