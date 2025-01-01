Разписанието на повечето влакове, свързващи Русе с останалата част на страната, ще остане непроменено през 2025 година.

Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов след среща в Горна Оряховица, на която беше обсъден графика за влаковете.

През следващата година се запазват всички директни влакове от Русе за София, Пловдив и Варна, както и в обратна посока.

Първият директен влак от Русе към столицата, по-известен като „Синият Дунав“, ще бъде в 06.20 часа сутрин и ще пристига в София-Север в 12.25 часа. Влакът ще продължи да бъде композиран с новодоставените вагони от Германия.

Поради ремонт на коловозите на централната жп гара в столицата, който желае, ще може да хване влак от София-Север до централна гара София в 12.35 часа, като на централната гара той ще пристига пет минути по-късно, тоест в 12.40 часа. Има и градски транспорт, който позволява придвижване от гара София-Север до центъра на столицата, като и до всички квартали.

Следващите два влака, без необходимост от смяна на Горна Оряховица за София, ще бъдат в 14.25 часа и съответно нощната композиция, която ще тръгва около 23.00 часа, като в състава си тя ще има и кушет-вагон, който на гарата в Горна Оряховица ще бъде прекачен на друга композиция, но физическо слизане няма да се налага. На обратно директните влакове ще бъдат в 07.15 часа и в 15.40 часа от София-Север.

В сила остава и нощният влак от София за Силистра, преминаващ през Русе. Той ще тръгва от София минути след 20.00 часа и ще пристига в крайдунавския град около 02.30 часа, като в състава си има и кушет-вагон.

Същевременно се запазва и директната влакова връзка между Русе и Пловдив. От гарата в Русе влакът ще тръгва около 04.50 часа и ще пристига в 11.45 часа в Пловдив. На обратно той ще тръгва в 16.05 часа и в Русе ще бъде малко след 23.00 часа. На Горна Оряховица влакът ще бъде около 21.00 часа, като там той ще прави връзка с т.нар. „Янтра“ експрес, който ще тръгва от София в 16.40 часа и ще пристига в Горна Оряховица около 20.30 часа. Така се дава допълнителна възможност за тези, които не са успели да се приберат в Русе със „Синият Дунав“. Влакът „Янтра“ също ще пътува с немските вагони.

Запазват се и всички влакове за Варна. От Русе за Варна директните бързи влакове ще тръгват в 05.55 часа и в 16.00 часа, а от морската столица към крайдунавския град в 09.30 часа и в 18.15 часа.

В участъка Русе – Горна Оряховица е предвидено запазване на регионалното влаково движение.

Бързите влакове Русе – Пловдив – Русе през Казанлък ще осъществяват връзка сутрин и вечер с влаковете София – Бургас – София, осигурявайки удобно бързо пътуване в рамките на деня по направление Русе – Бургас – Русе. Бързият влак Пловдив – Варна е планиран да заминава от Пловдив около 07:00 часа и да осъществява бърза връзка за Велико Търново и Русе в гара Михайлово. Така се осигурява възможност за пътуване между Пловдив и Русе в рамките на деня. Регионалните влакове по тази линия не са значително променени спрямо настоящото разписание.

Също така се предвижда пътническият влак, който тръгваше в 07.33 часа от гара Русе – Разпределителна за Каспичан вече да тръгва в 11.50 часа и да стига директно до Шумен. Там би трябвало да бъде около 15.00 часа.

Според областния управител Драгомир Драганов разписанието на влаковете осигурява отлична свързаност на региона с всички останали части от страната.