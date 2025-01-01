Нова камера с 360-градусов обхват вече предоставя онлайн поглед в реално време към лагуната на Атанасовското езеро и желаещите могат да следят живота на птиците или да се наслаждават на изгрева, съобщи в профила си в социалните мрежи кметът на Община Бургас Димитър Николов.



Камерата предава картина от десет различни точки в лагуната, а достъпът до гледките онлайн може да се осъществява от телефон, таблет, компютър или смарт телефон.



Атанасовското езеро е най-богатото на птици място в България, като в територията му могат да се наблюдават 334 вида от общо 430 за страната. Чрез камерата посетителите могат да наблюдават и някои редки обитатели като розово фламинго, саблеклюни, кокилобегачи, рибарки и къдроглав пеликан.



Сезонните миграции гарантират постоянно разнообразие на гледките. Когато едни птици отлитат на Юг през есента, местата им се заемат от други, пристигащи от Север. Богатото биоразнообразие на езерото ще осигури и постоянно обновяване на пейзажа, който камерите ще улавят, допълва Николов.