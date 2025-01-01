Негативното мислене е склонността да се фокусираме върху лошото, да очакваме най-лошото или да интерпретираме неутрални събития по отрицателен начин. Това е навик на ума, който се развива с времето – често несъзнателно – и се проявява чрез мисли като: „Не съм достатъчно добър“, „Сигурно пак ще се проваля“, „Хората не ме харесват“, „Нищо хубаво не ми се случва“.

Какво казват експертите?

Според психолозите негативното мислене не е просто лош навик, а може да доведе до:

хроничен стрес

тревожност и депресия

проблеми в междуличностните отношения

по-ниска мотивация и самочувствие

Д-р Мартин Селигман, пионер в позитивната психология, посочва, че начинът, по който интерпретираме събитията в живота си (нашият обяснителен стил), има решаващо значение за психичното ни здраве. Ако вярваме, че всичко лошо е наша вина и ще продължи завинаги – ние се движим по пътя на негативизма.

Кои хора са по-склонни към негативно мислене?

Негативното мислене може да засегне всеки, но е по-често при:

хора, които са преживели травма или хроничен стрес

перфекционисти с високи изисквания към себе си

хора с ниско самочувствие

такива, които са израснали в негативна среда

страдащи от депресивни или тревожни разстройства

Негативното мислене не само влияе на психичното здраве, но и ограничава личностното развитие. Негативните хора често избягват възможности, страхуват се да поемат рискове и се чувстват вечно недооценени. Това създава един затворен кръг: колкото по-негативно мислиш, толкова по-малко добри неща ти се случват – и обратно.

На друго мнение е обаче д-р Габор Мате, популярен психолог и психиатър. Според него е смелост да мислим негативно. Ето какво казва той:

“Негативното мислене ни позволява да видим себе си такива, каквито сме. Да свалим розовите очила и да се опитаме да се избавим от убежденията, които са се оказали пагубни за здравето ни. Да поемем отговорност за собствените си взаимоотношения, вместо да виним другите за тях.

Въпреки това повечето психолози смятат, че трябва да мислим позитивно, да отхвърляме негативните мисли и да не задълбаваме в неприятни за нас ситуации и проблеми.

Как да променим негативното мислене?

Промяната започва с осъзнаване. Ето няколко практически стъпки от експертите:

1. Разпознай негативните мисли

Следи вътрешния си диалог. Записвай негативните мисли и забележи повтарящите се модели.

2. Предизвикай ги

Питай се: „Това наистина ли е вярно?“, „Има ли доказателства за обратното?“, „Какво бих казал на приятел в същата ситуация?“

3. Превключи към реалистично или позитивно мислене

Не е нужно да си свръхоптимист. Просто замени „Ще се проваля“ с „Ще дам най-доброто от себе си.“

4. Бъди благодарен

Всеки ден записвай 3 неща, за които си благодарен. Това тренира мозъка да забелязва и позитивното.

5. Ограничи негативните влияния

Избягвай хора и медии, които те натоварват. Заобиколи се с подкрепяща среда.

6. Търси помощ при нужда

Работата с психолог или психотерапевт може да бъде решаваща за дълбоката промяна на мисловните модели.

С постоянство, осъзнаване и правилен подход можем да се освободим от негативно мислене и да започнем да гледаме на живота по-реалистично, с повече надежда и увереност.