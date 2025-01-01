От 23 септември започва превантивен ремонт на 9-километров участък от АМ „Тракия“ в посока Бургас. Ремонтът обхваща участъка между 24-и и 33-и км на територията на Софийска област.

За изпълнение на строително-монтажните дейности движението в платното за Бургас ще бъде напълно ограничено, а трафикът ще преминава двупосочно в платното за София. В допълнение, всеки петък и събота ще се въведе реверсивно движение: от 12 ч. в петък до 15 ч. в събота ще има две ленти за Бургас и една за София, а от 15 ч. в събота до 12 ч. в петък – една лента за Бургас и две ленти към столицата.

Технологичният проект включва цялостна подмяна на асфалтовата настилка, отводнителни дейности, обновяване на пътните знаци и ограничителните системи, нова маркировка и други подобрения. Работата ще се извършва ежедневно с цел завършване на ремонта възможно най-скоро, като прогнозният срок е 10 ноември. Ремонтните дейности се извършват от „Автомагистрали“ ЕАД по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

През пролетта на 2025 г. бяха ремонтирани участъци от магистралата в областите Софийска, Пазарджик, Пловдив и Сливен, включително 12 км в платното за Бургас между 11-и и 23-и км, като сега работата продължава в същото платно.

АПИ апелира към шофьорите да се движат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и правилата за движение, както и да не предприемат рискови маневри. Актуална информация за пътната обстановка може да се получава на сайта на агенцията – www.api.bg, или на тел. 0700 130 20.