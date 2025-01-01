В двора на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) днес бе открит паметник, посветен на бившия ректор на учебното заведение Стоян Денчев.

"Композицията съчетава пейка и статуя, посветена на проф. Стоян Денчев – дългогодишен преподавател, визионер и общественик, който превърна УниБИТ в университет с европейско лице и международно признание", посочиха от УниБИТ в публикация във Facebook.

Оттам заявиха, че скулптурата, наречена "Професорът", е символ на човечността, приемствеността и знанието.