Руски атаки с дронове прекъснаха електрозахранването в северния украински град Суми тази нощ, съобщи областният управител Олег Григоров, цитиран от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е втората масирана руска атака срещу града за последното денонощие.

"В рамките на половин час руснаците атакуваха града с над 10 дрона", написа Григоров в "Телеграм".

"В Суми няма електрозахранване. Част от критичната инфраструктура работи с помощта на резервни енергоизточници", добави той.

По думите му все още не е ясно дали има жертви, а електрозахранването ще бъде възстановено веднага щом аварийните екипи получат възможност да работят на място.

Град Суми, с население от близо 250 000 жители, често става мишена на руски атаки, посочва Ройтерс.