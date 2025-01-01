Руските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс.

Един човек загина, а 24 бяха ранени, посочи в "Телеграм" Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ. Сред пострадалите има и дете.

Масираната атака е причинила щети и разрушения в осем от десетте столични района, допълва агенцията.

Падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката. В Днепровски район има двама пострадали. Единият от тях е закаран в болница, уведоми Кличко в "Телеграм", цитиран от Укринформ.

Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район, допълни той.

Кметът Кличко съобщи, че при нападението са повредени участъци от отоплителната мрежа в столицата.

Междувременно украинско нападение с дронове повреди три жилищни сгради, петролна база и крайбрежни съоръжения в черноморския пристанищен град Новоросийск, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс.

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента. Изпочупени са стъклата на прозорците им.

Щабът, цитиран от ТАСС, отбеляза, че мъж е пострадал след попадането на отломки от дрон в жилището му, а още трима души са били ранени при падане на парчета от безпилотен летателен апарат върху граждански плавателен съд в пристанището.

Оперативният щаб в Краснодарския край обяви, че лумналият пожар в петролна база в комплекса "Шесхарис" в Новоросийск вече е потушен. "Няма пострадали", се казва в изявление на щаба.

В гасенето на пожара са участвали 172-ма души и 51 единици техника на аварийно-спасителните подразделения, включително 76 души персонал и 23 единици техника от руското министерство на извънредните ситуации.