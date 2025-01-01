Русия днес заяви, че е превзела три населени места в Югоизточна Украйна, където войските ѝ бавно напредват в някои райони въпреки тежките загуби, които търпят от по-малобройните украински сили, предаде Франс прес.

В публикувано в "Телеграм" изявление на руското министерство на отбраната се посочва, че силите на Москва са взели контрола върху Новониколаевка и Приволное в Запорожка област, както и върху Егоровка в Днепропетровска област.

АФП отбелязва, че не е могла да потвърди твърденията на руското ведомство чрез независим източник.

На фона на застоя на мирните преговори между Киев и Москва, руската армия, която е по-добре въоръжена и по-голяма по численост, продължава с атаките си по фронта, без да успява да постигне големи пробиви. През последните месеци руската армия използва тактика, основана на множество атаки с малочислени групи войници, и избягва формирането на големи настъпателни групировки, които са особено уязвими от удари с дронове.

Завладяването на източната Донецка област продължава да бъде приоритет за Кремъл. През последните дни руската армия сериозно засили натиска си в района на Покровск и Мирноград – украинска крепост в Донецка област, която Москва се опитва да превземе от месеци.

Генералният щаб на украинската армия вчера заяви, че "малки пехотни групи" от около общо 200 руски войници са успели да проникнат в Покровск.

Украинският президент Володимир Зеленски снощи каза, че руските сили са концентрирали "основната си ударна сила" срещу Покровск и че в предградията на града се водят ожесточени сражения.