Русия е разпоредила дипломат от британското посолство в Москва да напусне страната заради подозрения, че е действал като шпионин, съобщиха руски държавни медии, позовавайки се на службата за сигурност ФСБ.

Дипломатът, идентифициран от ФСБ като секретар в посолството Албертус Герхардус Янсе ван Ренсбург, е извършвал „подривна разузнавателна дейност, застрашаваща сигурността на Русия“, твърдят властите.

„Взето е решение да бъде отнета акредитацията на Янсе ван Ренсбург и да му бъде наредено да напусне Русия в срок от две седмици“, се казва в позицията на ФСБ.

Настоящото решение на Русия да експулсира британски дипломат от посолството в Москва, Албертус Герхардус Янсе ван Ренсбург, по обвинения в „подривна разузнавателна дейност“, е част от широк и задълбочаващ се модел на контрашпионажни действия в Европа. Фактите, събрани от архивите, показват засилена активност на разузнавателни служби и последващи решителни действия от страна на засегнатите държави.Един от най-значимите случаи е разкриването на българска шпионска мрежа във Великобритания, ръководена от Орлин Русев. Между 2020 г. и 2023 г. тази група е извършвала операции по наблюдение срещу журналисти и дисиденти в няколко европейски държави, включително Обединеното кралство, Австрия, Испания, Германия и Черна гора. В резултат на разследване и съдебен процес, Орлин Русев бе осъден на 10 години и 8 месеца затвор, а други петима български граждани също получиха присъди, демонстрирайки категоричната реакция на британското правосъдие срещу подобни заплахи за националната сигурност.На дипломатически фронт, Германия предприе действия през ноември 2023 г., когато експулсира служител на руското посолство, след като властите в Берлин арестуваха жена с украински произход, заподозряна в шпионаж за Москва. Германското външно министерство обяви въпросния дипломат за „персона нон грата“, изпращайки ясен сигнал, че шпионажът под дипломатическо прикритие няма да бъде толериран.Освен това, дейностите по шпионаж получиха съдебен отговор и в Норвегия. Между март и ноември 2024 г. норвежки съд осъди бивш охранител на американското посолство в Осло на 3 години и 7 месеца затвор за предаване на чувствителна информация на руски и ирански разузнавателни служби. Този случай отново подчертава сериозността на разузнавателните действия, насочени към разкриване на информация на чужди държави.В отговор на ескалиращата хибридна активност, включваща шпионаж и саботаж, правителствата на държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие да ограничат придвижването на руски дипломати. Тази мярка, предложена от Чехия още през май 2023 г., изисква руските дипломати, акредитирани в столиците на ЕС, да уведомяват останалите членки при преминаване на национални граници. Това е пряк институционален отговор, целящ да пресече операциите на заподозрени руски шпиони, действащи извън държавата на акредитацията си. Тези стъпки показват, че прозрачността и отчетността са фундаментални за националната сигурност.