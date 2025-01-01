Румънският президент Никушор Дан не присъства на погребението на Йон Илиеску, въпреки че и в двата дни, в които ковчегът на бившия държавен глава беше изложен за поклонение, Дан се е намирал в кабинета си в президентския дворец.

Държавният глава е избрал да не присъства нито на церемонията в Залата на обединението, нито на службата в църквата „Котрочени“, предаде Digi24.

След обявяването на смъртта на Илиеску той е изпратил кратко съобщение чрез президентската администрация.

„Историята ще съди Йон Илиеску – централната фигура на прехода през 90-те години. Наше задължение е да изясним големите въпроси на онази епоха, за да можем да вървим напред с отговорност. Бог да го прости!“, гласи текстът на съболезнователния адрес.