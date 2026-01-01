Част от двуетажна сграда рухна днес на остров Кипър. Според първоначалната информация са пострадали няколко души, а един човек е затрупан под отломките, съобщава в. „Сайпръс мейл“.

Инцидентът е станал малко преди 13:30 ч. днес в Йермасоия, близо до град Лимасол в южната част на острова.

На мястото са изпратени спасителни екипи и линейки, екипи на пожарната и полицията.

Спасителната операция продължава. Властите все още не са потвърдили броя на пострадалите. Според медийни публикации под отломките има най-малко един затрупан човек.