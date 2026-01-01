Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще участва в неформалната среща на Европейския съвет, която ще се състои в Лиеж, Белгия на 12 февруари.

Основна тема на дискусиите на европейските лидери ще бъде конкурентоспособността на Европейския съюз и укрепването на единния пазар като ключов фактор за инвестиции, иновации и икономически растеж.

В рамките на срещата ще бъде обсъден и въпросът за необходимостта от по-голям мащаб и консолидация на европейските компании в стратегически сектори като цифровите технологии, телекомуникациите, капиталовите пазари и енергетиката така, че бизнесът в ЕС да разполага с достатъчен ресурс за иновации и успешно глобално позициониране.