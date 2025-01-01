Телевизионна реклама с дължина 30 секунди, чиято цел беше да убеди американците, че наложените от страната им мита за стоки от Канада са несправедливи, вместо това предизвика дипломатическа криза в отношенията между двете страни миналата седмица, пише сп. "Тайм".

Рекламата беше финансирана от правителството на провинция Онтарио и в нея бяха използвани аудиоклипове от реч на президента Роналд Рейгън от 1987 година. Тя беше част от медийна кампания на стойност около 75 милиона канадски долара, която предизвика необичайна реакция от страна на САЩ - президентът Доналд Тръмп обяви, че прекратява всички търговски преговори с Канада, а след това предприе стъпки за по-нататъшно увеличаване на митата, отбелязва списанието.

Отава се опита да овладее последствията, а премиерът на Онтарио се съгласи да оттегли рекламата и да преустанови кампанията, но на двустранните отношения вече бяха нанесени щети, които вероятно няма да бъдат преодолени лесно, коментира "Тайм".

Поредицата от събития беше необичайна и любопитна, отбелязва "Ей Би Си Нюз". Рекламата, предназначена да привлече вниманието на американската аудитория през часовите пояси с висока гледаемост, цитираше предупреждение на Рейгън за дългосрочните щети от налагането на мита.

Тръмп веднага отговори в социалните мрежи и в интервюта, като осъди рекламата като "фалшива" и "неприемлива намеса" във вътрешната политика в САЩ, и след това обяви, че разговорите за отмяна на американските мита за канадски стоки, "са прекратени". В рамките на 48 часа Белият дом също така сигнализира за 10-процентно допълнително увеличение на митата за канадските стоки като наказателна мярка.

Мнозина наблюдатели останаха изненадани от решението на правителството на Онтарио да използва рекламна кампания, за да се опита да постигне политически резултат, отбелязва Асошиейтед Прес. Премиерът на провинцията Дъг Форд твърди, че кампанията е успяла да повиши осведомеността на американската общественост относно последствията от митата и се съгласи да спре рекламата едва след директен разговор с министър-председателя Марк Карни, както и интензивен дипломатически натиск от централната власт.

Форд публично представи рекламната кампания като инициатива на неговата местна власт, целяща да защити работните места в Онтарио от протекционистката политика на САЩ, посочва АП. Критиците му отвърнаха, че местната власт няма право да се намесва толкова явно в двустранните преговори на държавно ниво. В крайна сметка рекламите бяха изтеглени от ефир и кампанията бе постепенно преустановена, но не и преди Тръмп да предприеме безпрецедентната стъпка да прекрати официалните преговори.

Рекламната кампания дойде в момент, когато Върховният съд на САЩ се готвеше да разгледа дело относно правните основания на Тръмп за налагането на митата и на фона на вече сложните двустранни преговори след месеци на взаимно налагане на ответни мерки, пише "Тайм".

В този деликатен политически момент за Вашингтон бе лесно да определи шумната медийна кампания за умишлена политическа намеса. Тръмп и неговите съветници нарекоха кампанията опит да бъде повлияно на вътрешните съдебни спорове и политическите дебати в САЩ, което не остави много политическо пространство за компромис.

Използването в рекламата на изказване на Роналд Рейгън – икона на консервативното движение в САЩ – допълнително обостри конфликта, посочва "Тайм". Позовавайки се на реториката на Рейгън срещу митата, кампанията имаше за цел да намали симпатиите на консервативните американци към протекционистката политика на Тръмп. Фондацията "Рейгън" и други представители на консервативното движение в САЩ обаче разкритикуваха монтажа на аудиото в рекламата и го нарекоха селективен и подвеждащ.

Последваха заплахи за завеждане на дела и оплаквания за накърняване на репутацията на покойния президент, което даде на Вашингтон допълнителен претекст да отвърне на удара. В крайна сметка се оказа, че рекламната кампания замени тихата дипломация с високопрофилна война в медиите и даде политически претекст на хората от обкръжението на Тръмп, които искат администрацията да следва по-твърда линия.

Съвременната дипломация предполага, че централното правителство говори от името на цялата страна, отбелязва Ройтерс. Едно правителство на ниво провинция, което плаща за реклами, насочени към американската аудитория, нарушава тази традиция. На централното правителство в Отава се наложи бързо да се справя с противоречиви сигнали - федералната власт се опитваше да преговаря и да деескалира обстановката, докато лидер на провинция водеше кампания, която Вашингтон определи като враждебна.

Този разнобой разкри неудобната реалност за някои федерални страни, в които провинциите/щатите могат да имат значително влияние върху дипломацията и вътрешната политика, което може да се отразява на външната политика по дестабилизиращ начин.

Непосредствените икономически залози около този политически скандал не са незначителни, коментира "Ей Би Си Нюз". Канада и САЩ търгуват със стоки и услуги на стойност над един трилион долара годишно. Дори малко увеличение на митата би се отразило на веригите за доставки в автомобилната, енергийната, селскостопанската и горската промишленост.

В крайна сметка Тръмп обяви на 26 октомври, че увеличава митата за вноса на канадски стоки в САЩ с още 10 процента "над това, което те плащат сега".

Пазарите и големите корпорации реагираха остро на създалия се хаос - износителите на енергия и ресурси се притесниха от опасността от невъзможност за изпълнение на договори, производителите – от възможността за недостиг на части и суровини, а фермерите – от новите цени.

От политическа гледна точка този случай е урок за това колко важни са посланията, пише в. "Гардиън". Във време, в което социалните мрежи, рекламите с голям бюджет и бързото излъчване могат да достигнат до чуждестранните избиратели незабавно, подобни символични действия биха могли да заменят държавните инструменти за принуда чрез сила или чрез дипломация.

Администрацията на Тръмп се отнесе към канадската рекламата като към враждебен политически акт, а Отава се отнесе към действията на Форд като към неприемлива намеса на една местна власт в дипломацията на държавно ниво.

В по-дългосрочен план тази криза поставя трудни въпроси пред Канада, коментира "Политико". Какво да направи Отава по отношение на правителствата на ниво провинция, които преследват свои собствени интереси във външната политика? Необходимо ли е на местните власти да бъдат наложени по-ясни ограничения или механизми за координация, когато те отправят послания към хората в чужди страни?

За компаниите и за работниците пък остава въпросът как федералното правителство ще балансира политическата защита на техните интереси с необходимостта да се запази достъпът до огромния американски пазар и предвидимите търговски отношения.

Този случай повдига редица въпроси и за САЩ, посочва "Гардиън". Възприемането на една реклама в медиите като повод за прекратяване на търговските преговори представлява нова ескалация, която дава предимство на емоционалните реакции пред преговорите.

На фона на разгорещения търговски спор между двете съседни страни на 30 октомври Тръмп заяви, че е имал "много приятен" разговор с канадския премиер Марк Карни по време на вечеря в Южна Корея. Двамата бяха в Южна Корея за срещата на върха на форума Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество. Преди посещението си Тръмп бе обявил в социалните мрежи, че няма да се види с Канада, явно имайки предвид, че няма да разговаря с Карни.

От своя страна канадският премиер каза, че се е извинил на американския държавен глава. „Извиних се на президента. Президентът беше обиден“, каза Карни пред журналисти в южнокорейския град Кьонджу, добавяйки, че търговските преговори ще бъдат възобновени, когато САЩ са „готови“.