Първоначалното гражданско недоволство и заканите на хиляди да празнуват масово Хелоуин в Елин Пелин останаха само във Facebook.

На 24 октомври кметът на Общината Ивайло Симеонов издаде заповед, с която забрани празнуването на Хелоуин в училища, детски градини и читалища. Затова пък той призова за общоградско прекланяне пред крепителите на българския дух в Деня на будителите. В социалните мрежи се надигна вълна от недоволство заради кметската забрана. Призивите за масово празнуване на Хелоуин в Елин Пелин обаче останаха само писания в социалните мрежи.

Кметът на Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин

Преди залез слънце улиците в града бяха тихи, родителите не бяха в настроение за гонене на зли духове и тиквени усмивки. Изглежда и децата не „горяха” от желание да празнуват, установи на място репортер на NOVA.

„Не зачитам този празник, не го харесвам, не възпитава в нищо добро децата, не знам дори откъде се появи. Това е моето мнение и така възпитам и децата си”, заяви пред телевизионната камера жена от града.

Елин Пелин отвръща на кметската забрана на Хелоуин с масово празненство

С падането на мрака стана ясно, че масово празнуване няма да има. Символиката на вечерта все пак беше налице - уличните лампи не светеха, площадът пред кметството беше тъмен. В мрака се събраха три семейства, решени да нарушат кметската заръка.

„Абсурдна е, има други по-сериозни проблеми тази община и хората всеки ден ги изпитват на гърба си. Вода, презастрояване, мръсотия, неоправени пътища. И на тази ситуация да забраниш празник, значи, че не си разбираш приоритетите”, коментираха граждани. Към тях се присъедини и майка с дъщеричката си от съседно село. „Не ги учим на пакост или лакомство, има само хубави емоции. И утре ще говорим за народните будители”, сподели тя.